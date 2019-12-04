Скачать
Среда, 04.12.2019
Рада запретила импорт электричества из России
Рада запретила импорт электричества из России
Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Сын Джуда Лоу начал встречаться с популярной британской певицей
Сын Джуда Лоу начал встречаться с популярной британской певицей

СБУ: Следственные действия в офисном здании в Киеве не касаются Медведчука

СБУ: Следственные действия в офисном здании в Киеве не касаются Медведчука
17:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В СБУ не называют причину обысков и уголовное дело, в рамках которого они происходили.

Следственные действия в офисном здании в Киеве на улице Большой Васильковской, 23-б, не касаются народного депутата, председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука или других депутатов от этой политсилы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В частности, в СБУ подтвердили, что их сотрудники проводят следственные действия по указанному адресу (ул. Большая Васильковская, 23-б), но отрицали, что обыски проходят в офисе народного депутата Медведчука или кого-либо из других народных депутатов. В то же время сейчас в СБУ не стали называть уголовное производство, в рамках которого проходят следственные действия, сославшись на то, что они еще продолжаются.

На границе Крыма СБУ задержала члена партии Путина

В СБУ обещают в ближайшее время обнародовать с разрешения следователя развернутую информацию.

Как известно, ранее народный депутат от ”Оппозиционного платформы - За жизнь” Ренат Кузьмин заявил, что он пришел в здание, где расположен офис главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, но его не пустили вооруженные люди с автоматами, вероятно, сотрудники СБУ.

Кузьмин добавил, что в этом здании есть офисы депутатов, а проведение обысков у депутатов или в их приемных - это преступление.

Как сообщалось ранее, СМИ сообщили, что в офис Медведчука пришли с обысками. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, СБУ, Виктор Медведчук, Обыски, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
04 В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
05 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение
Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)
Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь