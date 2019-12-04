СБУ: Следственные действия в офисном здании в Киеве не касаются Медведчука

Новости Украины:В СБУ не называют причину обысков и уголовное дело, в рамках которого они происходили.

Следственные действия в офисном здании в Киеве на улице Большой Васильковской, 23-б, не касаются народного депутата, председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука или других депутатов от этой политсилы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В частности, в СБУ подтвердили, что их сотрудники проводят следственные действия по указанному адресу (ул. Большая Васильковская, 23-б), но отрицали, что обыски проходят в офисе народного депутата Медведчука или кого-либо из других народных депутатов. В то же время сейчас в СБУ не стали называть уголовное производство, в рамках которого проходят следственные действия, сославшись на то, что они еще продолжаются.

В СБУ обещают в ближайшее время обнародовать с разрешения следователя развернутую информацию.

Как известно, ранее народный депутат от ”Оппозиционного платформы - За жизнь” Ренат Кузьмин заявил, что он пришел в здание, где расположен офис главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, но его не пустили вооруженные люди с автоматами, вероятно, сотрудники СБУ.

Кузьмин добавил, что в этом здании есть офисы депутатов, а проведение обысков у депутатов или в их приемных - это преступление.

Как сообщалось ранее, СМИ сообщили, что в офис Медведчука пришли с обысками.