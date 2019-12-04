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Ехал получать украинский паспорт: на админгранице задержали "едроса"-коллаборанта

Ехал получать украинский паспорт: на админгранице задержали "едроса"-коллаборанта
20:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На админгранице с Крымом задержали члена партии "Единая Россия", который направлялся на материковую Украину за украинским паспортом.

На административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, поступила информация, что член так называемого Севастопольского "регионального отделения" партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

"Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка", - говорится в сообщении.

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За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об осуществлении ему сообщения о подозрении.

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СБУ, Россия, Задержание, Оккупированный Крым, Игорь Кучерявый.
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