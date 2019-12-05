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Мэрия Одессы обнародовала список пострадавших при пожаре

Мэрия Одессы обнародовала список пострадавших при пожаре
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Опубликован список 27 пострадавших во время пожара в здании Одесского колледжа

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр обнародовал список госпитализированных, пострадавших во время пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Вице-мэр выложил список на своей странице в Facebook, уточнив, что 27 пострадавших размещены в шести медицинских учреждения города.

Среди них как минимум 13 несовершеннолетних, преподавательница колледжа и несколько спасателей ГСЧС.

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3:

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.

9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна - 2002 г.р.

Городская клиническая больница №1:

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р., ГСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

18. Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподавательница колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГСЧС

Городская клиническая больница №10:

21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.

23. Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

Клиника Медуниверситета:

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р., ГСЧС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

В сеть выложили снятое на дрон видео пожара в одесском колледже (Видео)

Как ранее сообщало агентство, пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В огне погибла 17-летняя студентка колледжа, еще 26 человек пострадали.

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Одесса, Пожар, Пожар в Одессе, Мэрия Одессы, Список пострадавших при пожаре.
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