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На Донбасс едет очередной "гумконвой" из России

На Донбасс едет очередной "гумконвой" из России
12:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:На Донбассе через российские пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк на въезд в Украину проследовало две колонны так называемого российского "гумконвоя".

Россия отправила на оккупированный Донбасс 94-й "гуманитарный конвой". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 4.50 до 5.40 5 декабря на въезд в Украину проследовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя". 94 "гумконвой" состоял из 25 автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. В грузовиках якобы перевозили детское питание.

Очередной "гумконвой": Россия отправила на Донбасс полупустые грузовики

Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить настоящую информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.

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Россия, Донбасс, ГПСУ, Гумконвой, ООС.
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