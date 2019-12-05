На Донбасс едет очередной "гумконвой" из России

Новости Украины:На Донбассе через российские пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк на въезд в Украину проследовало две колонны так называемого российского "гумконвоя".

Россия отправила на оккупированный Донбасс 94-й "гуманитарный конвой". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 4.50 до 5.40 5 декабря на въезд в Украину проследовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя". 94 "гумконвой" состоял из 25 автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей.

Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. В грузовиках якобы перевозили детское питание.

Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить настоящую информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.