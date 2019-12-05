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Убийство иностранца в Киеве: столичные копы задержали подозреваемых (Видео)

Убийство иностранца в Киеве: столичные копы задержали подозреваемых (Видео)
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Задержанными оказались молодые мужчины 1993 и 1992 годов рождения, у задержанных изъяли пистолет.

В Киеве полицейские задержали двух мужчин, которые похитили и убили иностранца.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

"В Шевченковское управление полиции обратился мужчина и сообщил, что его 49-летний товарищ исчез из столичной гостиницы. Правоохранители прибыли на вызов, опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили, что иностранец вышел из гостиницы, сел в иномарку и уехал в неизвестном направлении, после чего перестал выходить на связь. Впоследствии правоохранителям стало известно, что иностранца похитили двое мужчин, которые потом его застрелили. Чтобы скрыть следы преступления правонарушители спрятали тело погибшего в Киевской области.

СБУ установила еще двух фигурантов по хищению средств столичной страховой компании

В ходе реализации оперативной информации правоохранители задержали двух мужчин, 1993 и 1992 гг. рождения. В ходе проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля, которым пользовался один из подозреваемых, предметы, похожие на пистолет и патроны.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начаты уголовные производства по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты уведомлены о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Киев, Убийство, Задержание, Регионы, Полиция Киева, Убийство иностранца.
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