Под Львовом произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие

Новости Украины:Во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, в результате чего пострадало 4 человека.

Вечером 4 декабря на автодороге "Львов-Краковец" в Яворовском районе Львовской области произошло ДТП, в результате чего пострадало четыре человека. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, микроавтобус "Опель Виваро", которым управлял 36-летний житель Львова столкнулся с "Фольксваген Пассат" под управлением 43-летнего мужчины.

В результате столкновения телесные повреждения получили водители транспортных средств, а также двое пассажиров "Фольксвагена" в возрасте 20 и 21 год.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Житомирской области во время движения загорелся рейсовый автобус Мирополь-Житомир, огонь уничтожил салон и моторный отсек транспортного средства.