Скачать
Четверг, 05.12.2019
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту
Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

Разведка: Кремль отозвал ряд своих офицеров из оккупированного Донецка

Разведка: Кремль отозвал ряд своих офицеров из оккупированного Донецка
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По заявлению Минобороны, причиной отзыва офицеров является расследование по факту злоупотребления служебным положением.

Москва под предлогом внеочередной ротации отозвала ряд офицеров ВС РФ, которые и исполняли обязанности должностных лиц в штабах оккупационных войск ОРДЛО.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"В конце ноября этого года российское командование под предлогом внеочередной ротации, отозвало из командировки ряд офицеров ВС РФ, которые исполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - отметил он.

Увольнение Кривоноса: в СНБО говорят об отсутствии политической составляющей

Однако, как заметил Гуцуляк, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, настоящей причиной отправки указанных лиц в РФ является проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.

В частности, в течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей 1 и 2 АК выявлены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, РФ, Донбасс, Разведка, Военные РФ, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
05 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Сегодня отмечают День волонтера
Сегодня отмечают День волонтера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь