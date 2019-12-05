Разведка: Кремль отозвал ряд своих офицеров из оккупированного Донецка

Новости Украины:По заявлению Минобороны, причиной отзыва офицеров является расследование по факту злоупотребления служебным положением.

Москва под предлогом внеочередной ротации отозвала ряд офицеров ВС РФ, которые и исполняли обязанности должностных лиц в штабах оккупационных войск ОРДЛО.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"В конце ноября этого года российское командование под предлогом внеочередной ротации, отозвало из командировки ряд офицеров ВС РФ, которые исполняли обязанности должностных лиц в органах управления (штабах) соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - отметил он.

Однако, как заметил Гуцуляк, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, настоящей причиной отправки указанных лиц в РФ является проведение расследований по фактам злоупотребления высшим офицерским составом служебным положением, их причастности к хищению оружия, военной техники и материально-технических средств.

В частности, в течение прошлого месяца российскими контрольно-ревизионными комиссиями при проверке соединений и частей 1 и 2 АК выявлены факты недостатка боеприпасов и сотен единиц стрелкового оружия, необоснованного списания горюче-смазочных материалов и материальных средств.