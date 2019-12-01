Увольнение Кривоноса: в СНБО говорят об отсутствии политической составляющей

Новости Украины:В СНБО пояснили ситуацию с увольнением Кривоноса.

Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины.

Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны 1 декабря.

"Его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей. Также необходимо отметить, что Сергей Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО Украины Министерства обороны Украины и может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины согласно поставленным задачам", – говорится в сообщении СНБО.

Отмечается, что "ряд существенных уточнений" нужен "в связи с информацией, которая была распространена рядом СМИ, связанной с заявлением Сергея Кривоноса".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с двух должностей.