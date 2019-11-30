Президент лишил Кривоноса двух должностей

Новости Украины:Сергей Кривонос уволен с двух должностей.

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должностей председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной Комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ №869/2019 от 29 ноября размещен на сайте главы государства.

В частности, согласно документу, Зеленский вывел Кривоноса из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой комиссии.

Кроме того, во втором пункте этого указа говорится, что Кривонос освобожден от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений относительно укрепления обороноспособности государства.

Предусматривается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напоминаем, Кривонос в апреле 2019 года был назначен председателем межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно укрепления обороноспособности государства Кривонос возглавил в мае.