Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО

Новости Украины:Кривонос намерен выяснить у президента, останется ли он работать заместителем секретаря СНБО.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявляет, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский.

"Как будет далее? Честно скажу, учитывая позицию секретаря СНБО, который не видит меня в СНБО... Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, поэтому я надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и" и просто спросить: нужен я на этой должности. Я готов отчитаться, что сделано и что мы планируем сделать", - сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что, как военный человек на любом месте, где необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности.

Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен. "Один (секретарь СНБО Александр Данилюк – Ред.) ушел в отставку, другой пришел - начинает организовывать новую команду…определенные назначения… советников, кроме негатива в обществе ничего не имеют", - сказал Кривонос.