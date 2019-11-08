Скачать
Пятница, 08.11.2019
Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира
Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО

Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО
01:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кривонос намерен выяснить у президента, останется ли он работать заместителем секретаря СНБО.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявляет, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский.

"Как будет далее? Честно скажу, учитывая позицию секретаря СНБО, который не видит меня в СНБО... Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, поэтому я надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и" и просто спросить: нужен я на этой должности. Я готов отчитаться, что сделано и что мы планируем сделать", - сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что, как военный человек на любом месте, где необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

"Не справятся - будем прощаться": Зеленский допускает кадровые перестановки в Кабмине

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что прежде всего надо поднять уровень ответственности и трудоспособности.

Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе был утрачен. "Один (секретарь СНБО Александр Данилюк – Ред.) ушел в отставку, другой пришел - начинает организовывать новую команду…определенные назначения… советников, кроме негатива в обществе ничего не имеют", - сказал Кривонос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
03 Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)
04 Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат
05 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Сигнал там будет&quot;: Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО
Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО
Экс-нардеп обвинила Богдана в госизмене: заявление передано в СБУ
Экс-нардеп обвинила Богдана в госизмене
Кривоноса &quot;не видят&quot; на посту заместителя секретаря СНБО
Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь