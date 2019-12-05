Пожар в Одесском колледже: спасатели начали поиск пропавших людей (Видео)

Новости Украины:Спасатели вошли внутрь сгоревшего колледжа, кроме того, спецотряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднялся к крыше дома.

В Одессе спасатели зашли внутрь здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса для поиска пропавших во время пожара людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отмечается, спасатели уже зашли внутрь здания и начали разбирать завалы. До этого были убраны обгоревшие деревянные балки, которые угрожали жизни работникам ГСЧС.

Кроме того, специальный отряд спасательно-поисковой службы ГСЧС на кране поднимается к крыше дома.

"Они спустятся внутрь колледжа для поисков людей. Они снабжены инструментами для прохода сквозь завалы. Эксперты-строители, которых привлекла Одесская ОГА, подтвердили, что каркас (здания – ред) – в удовлетворительном состоянии", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, также сейчас бригада быстрого реагирования Красного Креста обеспечивается всем необходимым.

"Все службы начеку", - акцентировали в ОГА.

В пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что в настоящий момент городские службы откачивают воду из подвалов разрушенного здания.

"Помпы предоставили "Инфоксводоканал"и КП "Городские дороги". Также предоставлен кран со стрелой 48 м для работы сотрудников ГСЧС", - сообщили в мэрии.

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В тот же день пожар был локализован.

По информации президента Владимира Зеленского, озвученной сегодня утром, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

В дальнейшем начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак заявил, что количество пострадавших в результате пожара увеличилась до 29, состояние четырех из них - тяжелое.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

5 и 6 декабря объявлены днями траура в Одессе.

Сегодня глава ОГА Максим Куцый заявил, что спасатели приступили к ликвидации завалов в здании колледжа.