Скачать
Четверг, 05.12.2019
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

День в ООС: противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов

День в ООС: противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток .

В течение суток четверга боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Сегодня, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

3 обстрела позиций украинских военныхьревиками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Зеленский планирует продлить закон "об особом статусе" после Нормандского саммита

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Широкино - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Маникюр 2019: интересные идеи новогоднего дизайна (Фото)
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
Новые изменения в НКРЭКУ: решение Рады
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь