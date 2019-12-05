В Нацгвардии рассказали, сколько бойцов находятся в зоне ООС

Новости Украины:Около 5тыс. военнослужащих Нацвардии Украины выполняют сегодня задачи в районе ООС.

Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан во время военного совета рассказал, какие задачи в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) выполняют подразделения НГУ на разных линиях и о результатах службы гвардейцев в ООС за последние полгода.

"В частности, Николай Балан рассказал, что сегодня батальонно-тактическая группа 4 бригады оперативного назначения (Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины) выполняет задачи в составе Операция объединенных сил по содержанию батальонного района обороны на первом рубеже. А личный состав управления специальных операций Главного управления НГУ и подразделений спецназначения Нацгвардии непосредственно привлекались к выполнению боевых задач в составе группировок с контрснайперской и контрдиверсионной борьбе Объединенных сил", - сообщает пресс-служба Нацгвардии в четверг.

Спецназовцы НГУ, в частности, задержали и передали компетентным органам 186 человек - 27 человек, предположительно причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) и 159 человек, подозреваемых в совершении правонарушения или причастности к криминальной деятельности на территории Украины и за ее пределами. Установили местонахождение сил и средств незаконных вооруженных формирований. Также было выявлено 13 схронов с оружием, боеприпасов и взрывчатых средств и изъято большое количество оружия и боеприпасов, среди которых, в частности 56 артиллерийских снарядов и мин, почти 5тыс. патронов к оружию.

Кроме того, с сентября этого года на позициях группировки НГУ в ОТУ "Восток" начато выполнение служебно-боевых задач по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов сводной группой разминирования. За данный период сводной группой обнаружено и обезврежено 12 артиллерийских снарядов, гранаты, сигнальные мины, противотанковую мину и другие взрывоопасные предметы, которые могли стоить жизней местных граждан или военных.

"Большая часть привлеченного личного состава проводит изоляционно-ограничительные мероприятия на блокпостах по перемещению лиц, транспортных средств и грузов; охрану (содержание) опорных пунктов на II и III рубежах обороны; охрану и оборону важных объектов и коммуникаций, органов государственной власти и судебных органов; противодействует диверсиям на полевых артиллерийских складах ВСУ; выполняет мероприятия в составе Сил специальных операций по плану контрдиверсионной борьбы; усиливает охрану морского побережья и ведение разведки надводного пространства в северо-восточной части Азовского моря; усиливает охрану участков государственной границы; охраняет общественный порядок, конвоирует и охраняет подсудимых и тому подобное", - говорится в сообщении.

В рамках этих функций в течение второго полугодия 2019г гвардейцы в составе ООС задержали 551 человек, из которых 176 - по подозрению в совершении преступления (в частности, 75 - по подозрению в деятельности НВФ).