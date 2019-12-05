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Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию на пути к миру на Донбассе

Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию на пути к миру на Донбассе
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Арсена Авакова, одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов.

Национальная гвардия Украины готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 5 декабря, во время расширенного заседания Военного совета НГУ заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Приоритеты развития Нацгвардии на 2020 год - мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

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Отмечается, что Нацгвардия, как воинское формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации.

"За добросовестное отношение к исыполнению служебной обязанности, личное мужество, самоотверженность и отвагу в сложных условиях угрозы жизни и здоровью, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Аваков отметил гвардейцев ведомственными наградами МВД "Огнестрельное оружие", нагрудными знаками "За безопасность народа","За отвагу в службе","За отличие в службе", - говорится в сообщении.

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МВД Украины, Арсен Аваков, Нацгвардия.
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