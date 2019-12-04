Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина

Новости Украины:Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, почти каждая пятая женщина, работающая в системе МВД, занимает руководящую должность.

Об этом Аваков рассказал на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАППО).

"Сегодня в системе МВД количество женщин составляет почти 39%. И почти каждая пятая из них работает на руководящей должности", - сказал министр.

"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - заявил Аваков.

По его мнению, эти цифры свидетельствуют о том, что МВД готово к вызовам времени.

Аваков также подчеркнул: он гордится тем, что "наши женщины объединились в ассоциацию", которую признали на международном уровне.

УАППО – это общественная организация, которая объединяет женщин и мужчин из различных правоохранительных агентств. Ее цель – внедрение гендерного равенства и предоставление равных прав и возможностей для женщин и мужчин в правоохранительных органах.