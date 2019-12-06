Резников о назначении на пост главы КГГА: Кличко справляется со своей работой

Новости Украины:Резников опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА.

Экс-заместитель председателя Киевской городской администрации и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил, что с ним консультаций и переговоров о возможном занятии должности председателя КГГА никто не проводил.

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на власть".

"Я откровенно говорю: со мной никаких разговоров на эту тему никто официально не проводил, никаких консультаций никто не проводил", - ответил Резников на вопрос, является ли правдой информация о возможном его назначении на должность главы КГГА.

Он также выразил убеждение, что кадровые решения относительно руководства столицей нужно принимать только после местных выборов следующего года.

"Моя позиция абсолютно понятна, что Виталий Кличко как мэр справляется со своей работой. Следующие выборы осенью 2020 года, думаю, что тогда и надо принимать решение в отношении Киева", - отметил Резников.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о возможном назначении главой КГГА Алексея Резникова. Сейчас эту должность занимает Виталий Кличко.