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Резников о назначении на пост главы КГГА: Кличко справляется со своей работой

Резников о назначении на пост главы КГГА: Кличко справляется со своей работой
02:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Резников опроверг слухи о возможном назначении главой КГГА.

Экс-заместитель председателя Киевской городской администрации и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил, что с ним консультаций и переговоров о возможном занятии должности председателя КГГА никто не проводил.

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на власть".

"Я откровенно говорю: со мной никаких разговоров на эту тему никто официально не проводил, никаких консультаций никто не проводил", - ответил Резников на вопрос, является ли правдой информация о возможном его назначении на должность главы КГГА.

Он также выразил убеждение, что кадровые решения относительно руководства столицей нужно принимать только после местных выборов следующего года.

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"Моя позиция абсолютно понятна, что Виталий Кличко как мэр справляется со своей работой. Следующие выборы осенью 2020 года, думаю, что тогда и надо принимать решение в отношении Киева", - отметил Резников.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о возможном назначении главой КГГА Алексея Резникова. Сейчас эту должность занимает Виталий Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Алексей Резников.
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