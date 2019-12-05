СМИ: Джулиани прибыл в Киев, чтобы пообщаться с Шокиным и Куликом

Новости Украины:Поездка организована для съемок документального сериала против импичмента Трампа.

Рудольф Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, прибыл в Киев.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

В частности, Джулиани во вторник, 3 декабря, в Будапеште (Венгрия) встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

В среду, 4 декабря, личный адвокат Трампа отправился в Киев с целью проведения встречи с бывшими украинскими прокурорами, чьи утверждения были поддержаны представителями Республиканской партии, и в частности с экс-генпрокурором Виктором Шокиным и уволенным из органов прокуратуры Константином Куликом.

Издание отмечает, что экс-прокуроры, которые сталкиваются с обвинениями в коррупции в Украине, играют определенную роль в продвижении утверждения о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, экс-после США в Украине и отдельных украинцах, что якобы они распространяли компрометирующую информацию о бывшем главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте в 2016 году.

Так, авторы материала считают, что те утверждения (некоторые из них являются необоснованными, а другие имеют ключевые спорные моменты), стали основой для усилий Трампа и Джулиани давить на украинское правительство обязаться проводить расследования, которые могли бы принести пользу действующему президенту США в его кампании по переизбранию на второй срок. Эти усилия привели к началу расследования в рамках процедуры импичмента президента в Палате представителей США.

Как отмечает издание, Джулиани использует свою поездку, о которой ранее не сообщалось, чтобы помочь подготовить больше эпизодов документального сериала для консервативного кабельного телеканала One America News (OAN) с целью продвижения протрамповской позиции, которая также направлена против импичмента.

В Будапеште к Джулиани присоединились журналисты канала OAN.

В частности, Джулиани хочет помочь продвижению теорий, предложенных бывшими украинскими прокурорами, чтобы предоставить поклонникам Трампа новый материал с целью подрыва процедуры импичмента в Палате представителей и в конечном счете дальнейшего производства в сенате.

Кроме того, в Будапеште к Джулиани присоединились экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и бывший народный депутат Андрей Артеменко, которые поддерживают Трампа.

Сегодня визит Джулиани в Киев в социальной сети Facebook подтвердил народный депутат Андрей Деркач.