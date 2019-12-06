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На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных

На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
07:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь.

Незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушив режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 2 обстрела: у Широкино - из минометов калибра 82-мм; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

День в ООС: противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: вблизи Крымского - из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Луганского и Майского - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Авдеевки. Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет", – подчеркнули в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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