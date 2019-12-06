В Киеве ограничат движение на одном из мостов

Новости Украины:В Киеве с утра 6 декабря введут временное ограничение движения автомобильного транспорта на Северном мосту.

На Северном мосту в Киеве в пятницу, 6 декабря, частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом покрытия, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"На Северном мосту 6 декабря частично ограничат движение с 9:00 до 17:00 (…) продолжают текущий ремонт покрытия", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг, со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

В корпорации отметили, что работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работы будут проводиться в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет ограничено частично. В КК "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства", – сказано в сообщении.