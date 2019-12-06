"Поздравили" с днем ВСУ: боевики обстреляли Авдеевку

Новости Украины:Боевики с начала суток 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, в том числе в районе Авдеевки и Павлополя.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска совершили уже 4 обстрела, все на Донецком направлении". – сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, ночью боевики дважды открывали огонь по военнослужащим ВСУ, которые защищают г.Авдеевка.

Кроме того, в час начался мощный и длительный обстрел наших позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва мин, выпущенных со стороны поселка Минеральное.

После двух часов ночи противник 35 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

С 7:30 до 7:50 враждебные станковые противотанковые гранатометы раздавались неподалеку н.п. Николаевка. После 10 утра НВФ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим ВСУ, которые выполняют боевые задачи в районе поселка Павлополь.

"Потерь с нашей стороны нет", - отметили в Минобороны.