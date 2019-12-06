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"Поздравили" с днем ВСУ: боевики обстреляли Авдеевку

"Поздравили" с днем ВСУ: боевики обстреляли Авдеевку
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики с начала суток 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, в том числе в районе Авдеевки и Павлополя.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу четыре раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, потерь нет, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска совершили уже 4 обстрела, все на Донецком направлении". – сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, ночью боевики дважды открывали огонь по военнослужащим ВСУ, которые защищают г.Авдеевка.

Кроме того, в час начался мощный и длительный обстрел наших позиций из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва мин, выпущенных со стороны поселка Минеральное.

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После двух часов ночи противник 35 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

С 7:30 до 7:50 враждебные станковые противотанковые гранатометы раздавались неподалеку н.п. Николаевка. После 10 утра НВФ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим ВСУ, которые выполняют боевые задачи в районе поселка Павлополь.

"Потерь с нашей стороны нет", - отметили в Минобороны.

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Донбасс, ВСУ, Авдеевка, Павлополь, ООС.
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