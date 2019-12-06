Кабмин создал комиссию по расследованию причин пожара в Одессе

Новости Украины:Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Одесском колледже.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поддержал инициативу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о создании правительственной комиссии по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба МВД в пятницу.

"Она должна предоставить помощь семьям пострадавших и установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав комиссии вошли: глава комиссии - первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования и науки Анна Новосад, министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития громад и территорий Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской ОГА.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

5 декабря правоохранители подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) ипроинформировали о том, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

Также в Нацполиции отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь, и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

"Поиск 13 человек продолжается", - добавили в ведомства.

В то же время, на утро четверга сообщалось о 14 пропавших, а тело женщины нашли лишь вечером.