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В Харьковской области чиновники незаконно вырубили деревьев на 5 млн гривен

В Харьковской области чиновники незаконно вырубили деревьев на 5 млн гривен
13:25 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ остановила схему по хищению государственных лесных ресурсов в Харьковской области, к которой причастны 11 чиновников.

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 11 должностным лицам ГП "Балаклейское лесное хозяйство" из-за нанесения государству ущерба на сумму более 5,5 миллинов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура установила, что должностные лица лесхоза "совершили растрату вверенного им имущества - 475 деревьев - путем их незаконной вырубки на территории лесного господартсва.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 5,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 декабря правоохранители провели обыски по месту нахождения лесхоза и проживания должностных лиц госпредприятия.

Прокуратура сообщила о подозрении по ч.5 ст.191 УК (растрата госимущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц): директору госпредприятия, трем лесничим, двум старшим мастерам леса и трем мастерам леса.

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"Кроме того, еще одному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины. А другому мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от должностей, продолжается досудебное расследование.

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СБУ, Лес, Деревья, Вырубка леса.
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