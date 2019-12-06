В больнице умер известный волонтер, которого жестоко избили в Бахмуте

Новости Украины:Артем Мирошниченко находился в коме после того, как его жестоко избили двое подростков 29 ноября.

Активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко умер в больнице после избиения, которое произошло вечером 29 ноября.

Об этом сообщила глава правления Центра прав человека Татьяна Печончик в Facebook.

"Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме. У Мирошниченко диагностирован перелом основания черепа, была проведена сложная операция", - отметила она.

Печончик добавила, что личные вещи во время нападения похищены не были.

"Полиция установила, что нападавших было двое. Одному 16 лет, ранее несудимый, а второму 17 лет, был судим за ограбление в прошлом году. По данным полиции, 16-летний "беспричинно" напал на Артема, избил и бросил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест. На суде парень объяснил, что избил Мирошниченко, поскольку занимался боксом и единоборствами и хотел "проверить свои навыки борьбы". Брат Артема, рассказал, что не верит в версию полиции о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции", - рассказала Печончик.

Артем был активистом волонтерской группы "Бахмут Украинский". В 2014-2015 годах он плел сетки для военных, чистил картошку для раненых в госпитале. Артем говорил на украинском языке и ходил на мероприятия и волонтерские акции помощи.