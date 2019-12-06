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До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже

До трех возросло количество погибших при пожаре в Одесском колледже
16:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Количество людей, погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до трех, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Только правоохранители достали из-под завалов здания на ул.Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 6 декабря 15:30 всего в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12-ти продолжаются.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Пожар в Одесском колледже: нашлась девушка, которая считалась пропавшей

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате пожара в Одесском колледже по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пять студентов, 27 пострадавших госпитализированы.

Правоохранители 5 декабря подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса колледжа и проинформировали, что всего зафиксирован 31 пострадавший вследствие ЧП.

В Нацполиции также отметили, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей: "Сейчас с ней все в порядке".

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Одесса, Полиция, Пожар в Одесском колледже, Одесский колледж.
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