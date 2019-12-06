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Пожар в Одесском колледже: нашлась девушка, которая считалась пропавшей

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Пожар в Одесском колледже: нашлась девушка, которая считалась пропавшей
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Полиции сообщили, что пропажа девушки не была связана с пожаром в колледже.

Полицейские нашли 18-летнюю девушку, которая считалась пропавшей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, девушка, об исчезновении которой сообщили родственники, нашлась, с ней все в порядке.

"Временное отсутствие связи с девушкой не связано с событиями в колледже на улице Троицкой", - сообщили в главке.

Как отмечается, полицейские выяснили, что девушка – бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В настоящее время в этом заведении она не учится и на момент пожара находилась в другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона.

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"Сейчас поиски 13 человек продолжаются", - заявили в главке.

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины. Пропавшими без вести числились 14 человек, всего пострадало более 30.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются

Сегодня на совещании в Одесской ОГА заявили, что поступила информация о еще одной студентке, которая, возможно, была в колледже во время пожара. В региональном главке Нацполиции сообщили, что в правоохранительные органы обратились родственники этой 18-летней девушки, которые не знали, где она находится.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Нацполиция, Пожар в Одесском колледже, Пожар в колледже, Одесский колледж.
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