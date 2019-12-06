В ГСЧС сообщили о четвертом погибшем на пожаре в Одесском колледже

Новости Украины:Остается неизвестной судьба 11 человек.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает о четверых погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Всего результате пожара погибли 4 человека: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших… По информации Национальной полиции судьба 11 человек остается неизвестной, проводятся мероприятия по установлению их вероятного места нахождения", - сообщается на сайте ГСЧС в пятницу.

По данным ГСЧС, всего в результате пожара пострадало 30 человек, в больницах остается 18 из них, 6 декабря было выписано 8 человек.

По состоянию на 15:30 пятницы, подразделения ГСЧС проводят тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах. Всего с начала разборки завала вывезено 400 куб м строительных конструкций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Ранее отдел коммуникации полиции Одесской области сообщил, что по состоянию на 15:30 количество людей, погибших в результате пожара, возросло до трех, поиски еще 12-ти продолжаются.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.