Пожар в Одесском колледже: обучение студентов возобновят уже 9 декабря

Новости Украины:В помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели, пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар, уже 9 декабря возобновят обучение. Об этом говорится на странице Министерства образования и науки в Facebook.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшего от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года. Для этого предоставлены помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также - в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19.

В МОН информируют, что в помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели, пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

Также в МОН выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от пожара.

В ведомстве напоминают, что в пятницу, 6 декабря 2019 года, была создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара, в составе которой начала работу министр образования и науки Анна Новосад.

Также в Комиссию вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр развития громад и территорий Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.

Премьер-министр также дал распоряжение ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Как сообщал, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В настоящее время известно о четырех погибших в пожаре. Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.