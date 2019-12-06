Скачать
Пятница, 06.12.2019
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине
"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию
Зевина завоевала первую медаль на ЧЕ по плаванию
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)

Пожар в Одесском колледже: обучение студентов возобновят уже 9 декабря

Пожар в Одесском колледже: обучение студентов возобновят уже 9 декабря
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели, пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар, уже 9 декабря возобновят обучение. Об этом говорится на странице Министерства образования и науки в Facebook.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшего от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года. Для этого предоставлены помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также - в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19.

В ГСЧС сообщили о четвертом погибшем на пожаре в Одесском колледже

В МОН информируют, что в помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели, пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

Также в МОН выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от пожара.

В ведомстве напоминают, что в пятницу, 6 декабря 2019 года, была создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара, в составе которой начала работу министр образования и науки Анна Новосад.

Также в Комиссию вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр развития громад и территорий Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.

Премьер-министр также дал распоряжение ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Как сообщал, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В настоящее время известно о четырех погибших в пожаре. Полиция Одессы расследует две версии причин пожара: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Колледж, Пожар в Одесском колледже, Одесский колледж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Еда для щитовидки: список самых полезных продуктов
03 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
05 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День ВСУ на Донбассе: украинский военный получил боевую травму
День ВСУ на Донбассе: украинский военный получил боевую травму
Звезда &quot;Ирландца&quot; получил роль в фильме &quot;Веном 2&quot; (Фото)
Звезда "Ирландца" получил роль в фильме "Веном 2" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь