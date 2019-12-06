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В Богдановке ОБСЕ проверит результаты завершения процесса разведения сил

В Богдановке ОБСЕ проверит результаты завершения процесса разведения сил
23:48 Пт, 6 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Богдановке провели демонтаж укреплений: ОБСЕ осуществит проверку.

Наблюдательная миссия ОБСЕ в субботу, 7 декабря, начнет верификацию результатов завершения процесса разведения сил и средств.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения... Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в целом на этом участке силами и средствами ГСЧС Украины изъяты 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтированы 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

В районе разведения Петровское-Богдановка демонтировали две огневые позиции ВСУ

Как сообщал Укринформ, разведение войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области началось 9 ноября в 12:00 по киевскому времени.

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ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, Богдановка.
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