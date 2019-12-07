В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже

Новости Украины:В Одессе спасатели продолжают разбор завалов.

Поисковые работы в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжаются.

С начала разборки завала спасатели вывезли 540 кубометров строительных конструкций, сообщается в Facebook ГСЧС Одесской области.

По состоянию на 21 час пятницы к работам привлечены 243 человека и 34 единицы техники.

Около 22 часов заместитель главы ГСЧС Одесской области Александр Крицкий сообщил Odessa.online, ночью с пятницы на субботу спасатели также будут работать. Тогда на месте инцидента находилось 82 работника.

"Надежды на то, что в здании остался кто-то живой, нет. Все неповрежденные помещения проверили", - отметил Крицкий.

Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания. В городе объявили днями траура 5 и 6 декабря.