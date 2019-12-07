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На Донбассе ранили двух украинских военных

На Донбассе ранили двух украинских военных
08:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевые травмы получили два украинские военнослужащие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 6 обстрелов. В частности, дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Николаевки – из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Новогнатовки - из СПГ и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, четыре раза у Луганского - из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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