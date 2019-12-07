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Наживались на клиентах: на Львовщине поймали группу банковских сотрудников

Наживались на клиентах: на Львовщине поймали группу банковских сотрудников
08:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Группу сотрудников банка во Львовской области подозревают в краже 1,5 млн грн средств клиентов.

Пятерым сотрудникам отделения одного из банков во Львовской области выдвинуты подозрения в краже средств клиентов на сумму больше 1,5 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, во время расследования установлено, что на протяжении 2015-18 гг указанные сотрудники банка проводили незаконные операции по переводу средств с депозитных счетов клиентов на их текущие счета без ведома и согласия клиентов, а в дальнейшем снимали деньги в банкомата.

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Организатором группы оказалась 50-летняя руководительница банковского отделения, указано в сообщении полиции.

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Львовская область, Нацполиция.
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