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Число погибших при пожаре в Одессе возросло до 5

Число погибших при пожаре в Одессе возросло до 5
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Одессе нашли тело пятой жертвы пожара на Троицкой.

По состоянию на утро субботы, 7 декабря, спасатели обнаружили тело еще одного человека во время разбора завалов в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Таким образом на данный момент известно о пяти жертвах пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"По состоянию на 6 ч 30 мин. 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли пять человек:

4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших.

7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека.

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"Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек)... Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций... К работам привлечено 217 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 87 человек и 12 единиц техники", - добавили спасатели.

Судьба 10 человек остается неизвестной. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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Одесса, Пожар, Колледж, Пожар в Одесском колледже, Одесский колледж.
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