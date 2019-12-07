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"Мы меняем столицу": Кличко анонсировал сотрудничество Киева и Берна

"Мы меняем столицу": Кличко анонсировал сотрудничество Киева и Берна
10:40 Сегодня Телеграф Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:Мэры городов Киева и Берна подписали заявление о сотрудничестве.

Городской голова Киева Виталий Кличко и мэр швейцарского города Берн Алек фон Граффенрид подписали совместное заявление о сотрудничестве между городами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Я надеюсь, что наша встреча заложит основы взаимовыгодным отношениям между Киевом и Берном. Ведь для Украины возможность сотрудничества с таким экономически развитым городом, политическим центром Швейцарии, городом - эталоном высокого качества жизни - это, в частности, сигнал, что мы на правильном пути", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева рассказал, что за последние пять лет Украина достигла прогресса на пути к европейскому сообществу.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы сломать старую и неэффективную систему, в том числе и в управлении городом. Это сложно. Но мы меняем столицу - внедряем современные технологии. Делаем городское управление технологическим и прозрачным", - объяснил Кличко.

Он отметил, что Киев - первый "умный" город в Украине. И если государство сегодня только разрабатывает концепцию страны в смартфоне, столица развивает цифровую инфраструктуру уже 4 года. И Киев также готов делиться своим опытом. Так, в столице работает много электронных сервисов и "умных" технологий.

Также, за счет городского бюджета осуществляется капитальный ремонт дорог и строительство мостов, школ и детских садов, обновление парков, реконструкция больниц и закупка медицинского оборудования, современного общественного транспорта.

"Это колоссальный объем работы и прогресс в развитии города. Но нам еще многое нужно сделать. И личным вызовом для себя я считаю достройку Подольско-Воскресенского моста, который мы планируем завершить к концу следующего года. Это, во-первых, значительно разгрузит другие мосты, которые соединяют левый и правый берега города. А, во-вторых, позволит нам реализовать проект по строительству и запуску еще одной ветки метро - на Троещину", - добавил он.

Кличко отметил, что и Киев, и Украина не справились бы с теми вызовами, которые стоят перед ними, без помощи и поддержки европейских друзей и партнеров.

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"Важным для Украины и Киева, в частности, является развитие партнерства с Швейцарией и городом Берн. А подписание нашего совместного заявления о сотрудничестве будет важным шагом для установления взаимовыгодных отношений на благо жителей и развития наших городов", - подчеркнул мэр Киева.

В совместном заявлении говорится, что Берн и Киев сталкиваются с похожими проблемами в сферах градостроительства, строительства, транспорта, охраны окружающей среды, экономики и технологий, организации работы администраций, здравоохранения, политики на рынке труда, профессиональной подготовки, образования, молодежи и спорта. Поэтому настроены на обмен информацией о проектах, опытом успешного их воплощения и на эффективное сотрудничество для дальнейшего развития Киева и Берна.

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Виталий Кличко, Киев, Украина, Швейцария, КГГА, Берн, Алек фон Граффенрид.
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