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Чрезвычайная ситуация регионального уровня: в Одессе создан спецштаб

Чрезвычайная ситуация регионального уровня: в Одессе создан спецштаб
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины:Из-за пожара в колледже в Одессе объявили региональную чрезвычайную ситуацию и создали штаб.

Руководство Одесской ОГА создало штаб по ликвидации последствий пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и объявило чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Об этом председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил 7 декабря на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологических и чрезвычайных ситуаций.

"Событие, которое произошло 4 декабря на ул. Троицкой, я считаю чрезвычайным по результатам. Поэтому, как председатель комиссии по ТЭБ и ЧС, решил объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня и создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в здании облуправления ГСЧС. Возглавить штаб по ликвидации ЧС поручаю директору департамента по вопросам гражданской обороны ОГА Сергею Готко", - сообщил Куцый.

Членами штаба назначены руководители соответствующих департаментов и служб, которым поручено направить своих специалистов на работу в штабе в круглосуточном режиме. Одесскому горсовету предложено оказывать помощь подразделениям спасателей техникой и людьми при выполнении аварийно-спасательных и поисковых работ.

На заседании комиссии по ТЭБ и ЧС доложили о результатах работы руководители управлений ГСЧС, Нацполиции, департамента здравоохранения и другие.

Трагедия в одесском колледже: полиция назвала первых подозреваемых

По словам руководителя Следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергея Шойхета, в сгоревшем здании сейчас работают десять экспертов МВД, идентифицирована личность еще одной обнаруженной жертвы пожара. Это - сотрудница колледжа Марина Коваль, 1963 г.р., жительница Овидиопольского района.

По данным полиции, в последний раз она выходила на связь с близкими в 7 часов утра 4 декабря, а в 14 часов того же дня ее телефон уже не работал.

Личности еще двух из пяти человек, обнаруженных в завалах здания, устанавливаются. Ранее были идентифицированы личности 16-летней Ксении Бабенко и 43-летней Анны Бортюк. До сих пор неизвестна судьба еще десяти человек, находившихся в здании на момент пожара.

По данным ГСЧС, пострадал 31 человек, 10 из них находятся в больницах.

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Одесса, Пожар, Колледж, Пожар в Одесском колледже, Одесский колледж.
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