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Трагедия в одесском колледже: полиция назвала первых подозреваемых

Трагедия в одесском колледже: полиция назвала первых подозреваемых
14:59 Сегодня Телеграф Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины:Установлены первые подозреваемые в деле о пожаре в Одесском колледже.

Полиция по итогам проведенных следственных мероприятий установила двоих подозреваемых в деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет во время брифинга.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако до сих пор не ликвидирован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Число погибших при пожаре в Одессе возросло до 5

По состоянию на 13:00 7 декабря пресс-служба ГСЧС сообщает о пятерых погибших в результате пожара. 10 человек находятся в больницах, судьба ещё 10 остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

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Одесса, Пожар, Колледж, Пожар в Одесском колледже, Одесский колледж.
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