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На Закарпатье горел магазин стройматериалов: огонь охватил около 2 тыс. кв. м (Видео)

На Закарпатье горел магазин стройматериалов: огонь охватил около 2 тыс. кв. м (Видео)
16:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Спасатели ликвидировали пожар в магазине стройматериалов в Закарпатской области.

В Закарпатской области спасатели борются с пожаром в магазине строительных материалов, который охватил около 2 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря в 12:36 к спасателям поступило сообщение о пожаре в магазине строительных материалов, на ул. Главная в пгт Буштино Тячевского района. Для ее ликвидации к месту были направлены два отделения пожарных 8-й государственной пожарно-спасательной части г. Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и местной пожарной команды пгт Тересва", - говорится в сообщении.

Также были привлечены дополнительные силы и средства от 10-й государственной пожарно-спасательной части г.. Хуст и местной пожарной команды с. Чумалево.

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На данный момент пожар локализирован, продолжается ликвидация.

На месте работают 8 единиц техники и 35 человек личного состава.

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Пожар, Закарпатье, Закарпатская область, ГСЧС.
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