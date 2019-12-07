Скачать
Суббота, 07.12.2019
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
"Против сдачи России Беларуси": в Киеве сожгли портрет Путина и российский флаг
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Вот это пушка: Малиновский забил дебютный гол в Серии А (Видео)
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

В Киеве из железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров, что известно (Фото)

Смотрите фото (3)
В Киеве из железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров, что известно (Фото)
17:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Сотрудники вокзала эвакуировали всех пассажиров но курсирование поездов не прекращалось.

Из Центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров. Об этом сообщает "Уринформ", ссылаясь на собственные источники. 

Как сообщает издание, несмотря на происшествие движение поездов не прекратили. В данный момент работают только пригородные кассы на Северной платформе, там же люди могут добраться к железнодорожным путям. В то же время, информации издания, само здание вокзала пустое. 

Администрация вокзала пообещала пассажирам, чьи поезда задерживаются, вернут деньги за билет, либо же бесплатно посадят на другой поезд в том же направлении. 

Чрезвычайная ситуация регионального уровня: в Одессе создан спецштаб

Причины, по которым сотрудники эвакуировали пассажиров с вокзала пока не известны.

Напомним, в Киеве спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории бывшей швейной фабрики "Каштан".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Киев, Железнодорожный вокзал, Эвакуация, ЖД вокзал Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
05 Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
&quot;Нормандский саммит&quot;: в ОПУ проходит заседание СНБО
"Нормандский саммит": в ОПУ проходит заседание СНБО
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Тревожный звоночек: океаны очень быстро теряют кислород
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь