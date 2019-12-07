В Киеве из железнодорожного вокзала эвакуировали пассажиров, что известно (Фото)

Новости Украины:Сотрудники вокзала эвакуировали всех пассажиров но курсирование поездов не прекращалось.

Из Центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров. Об этом сообщает "Уринформ", ссылаясь на собственные источники.

Как сообщает издание, несмотря на происшествие движение поездов не прекратили. В данный момент работают только пригородные кассы на Северной платформе, там же люди могут добраться к железнодорожным путям. В то же время, информации издания, само здание вокзала пустое.

Администрация вокзала пообещала пассажирам, чьи поезда задерживаются, вернут деньги за билет, либо же бесплатно посадят на другой поезд в том же направлении.

Причины, по которым сотрудники эвакуировали пассажиров с вокзала пока не известны.

Напомним, в Киеве спасатели ликвидировали пожар в металлическом ангаре на территории бывшей швейной фабрики "Каштан".