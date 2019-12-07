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В Одессе простились с погибшей в пожаре преподавательницей

В Одессе простились с погибшей в пожаре преподавательницей
23:31 Сб, 7 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Одессе проводили в последний путь преподавательницу Анну Бортюк.

В субботу сотни жителей северного жилого массива Одессы, студентов и преподавателей колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса проводили в последний путь преподавательницу Анну Бортюк.

Она погибла, когда в очередной раз зашла к горящему зданию колледжа, где еще оставались подростки-студенты, сообщает корреспондент Укринформа.

"Анна Леонидовна была замечательным преподавателем математики и информатики. А в момент пожара также показала себя отзывчивым и отважным человеком: она несколько раз заходила s горящее здание колледжа, чтобы вывести студентов младших курсов, которые боялись выйти из аудиторий через задымленный коридор. Спасала их до последнего, но не вернулась из здания, коридоры которого охватило пламя", - сказала одна из студенток колледжа.

Муж 43-летней Анны Бортюк, спасатель ГСЧС, прибыл одним из первых на место пожара, но телефон жены не отвечал. Однако пройти в охваченной огнем здание не смог. Все время был на месте пожара, пока коллеги не обнаружили тело жены среди завалов нижних этажей.

Накануне в селе Новониколаевка Килийского района односельчане попрощались и с 16-летней студенткой колледжа Ксенией Бабенко, которая прыгнула из окна пятого этажа здания, спасаясь от огня.

По состоянию на 7 декабря неизвестна судьба еще десяти человек, которые находились в здании колледжа на ул. Троицкой. Спасатели продолжают разбирать руины и искать жертв масштабного пожара.

Напоминаем, председатель Одесской облгосадминистрации объявил чрезвычайную ситуацию регионального уровня, в городе создан штаб по ликвидации последствий масштабного пожара.

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Одесса, Пожар, Анна Бортюк.
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