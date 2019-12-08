В Покровске злоумышленники обстреляли авто с людьми

Новости Украины:На Донетчине полиция задержала людей, которые обстреляли автомобиль.

В Покровске Донецкой области открыли стрельбу по машине, злоумышленников задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Покровска вчера, 6 декабря. 24-летняя местная жительница рассказала, что неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее автомобилю.

Кроме женщины, в машине находились еще два человека. В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет.

В действие сразу была введена специальная полицейская операция, направленная на поиски злоумышленников. В результате первоочередных следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали нападавших.

Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.