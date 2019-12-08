Смертельное ДТП в Николаеве: водителю Lexus объявили подозрение

Новости Украины:В Николаеве полиция задержала водителя автомобиля Lexus из-за смертельного ДТП.

Полицейские в Николаеве задержали водителя автомобиля Lexus, при участии которого в ночь на субботу произошла смертельная ДТП, и объявили ему о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

“21-летнего водителя Lexus следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления. По состоянию здоровья он также находится в медицинском учреждении, но под круглосуточной охраной полицейских”, — указали в полиции.

Напомним, что сегодня, 7 декабря, около 2:30 часов ночи на проспекте Богоявленском, 8, в Ингульском районе Николаева, произошла ДТП с участием автомобилей Lexus под управлением 21-летнего водителя и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист.

В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, двое пассажиров другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении.