В Одессе спасатели продолжают работы на территории сгоревшего колледжа

Новости Украины:ГСЧС: Спасатели продолжают вести работы на месте пожара в Одессе.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на территории Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул масштабный пожар, продолжаются.

Об этом информирует ГСЧС.

«Осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход ко внутреннему двору, осуществлена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN (с вылетом стрелы 65 м), продолжается разбор конструкций на цокольном этаже», - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего вывезено 752 куб. м строительных конструкций. К работам привлечены 266 человек и 42 единицы техники, из них от ГСЧС - 106 сотрудников и 10 машин.

Также сообщается, что от пожара пострадал 31 человек, девять из них остаются в больнице. Судьба десяти человек до сих пор неизвестна.

Напоминаем, в связи с трагедией, которая произошла в Одессе в результате пожара 4 декабря и привела к человеческим жертвам, Владимир Зеленский постановил объявить в Украине 8 декабря 2019 года днем траура.