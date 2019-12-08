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Женщина родила в машине из-за сильных пробок в Одессе

Женщина родила в машине из-за сильных пробок в Одессе
06:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пробки в Одессе стали причиной того, что женщина родила прямо в машине.

Пробки на поселке Котовского стали причиной того, что одесситка родила ребенка прямо в машине. Как сообщили в патрульной полиции, сегодня днем на улице Главной, что в Суворовском районе, к инспекторам полиции обратился мужчина и сообщил, что в его машине находится жена, которая рожает.

Одессы 8 декабря объявили днем всеукраинского траура Мужчина попросил сопроводить их до ближайшего роддома, так как из-за сильных заторов он быстро не смог бы доехать.

Патрульные включили световые и звуковые сигналы и стали сопровождать автомобиль, однако, не доехав до больницы, женщина родила младенца прямо в салоне автомобиля. Инспекторы предоставили всю необходимую помощь для транспортировки роженицы в роддом.

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«Женщина родила девочку! Желаем семье мира и достатка, родителям любви и понимания, а ребенку крепкого здоровья, счастья и добрых чудес в жизни», - написали в патрульной полиции.

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Одесса, Пробки.
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