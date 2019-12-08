Впервые за 20 лет: авиация ВСУ испытывает подвесной агрегат заправки самолетов

Новости Украины:Тактическая авиация ВСУ возобновляет полеты с дозаправкой в воздухе, которые не проводили более 20 лет.

Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из состава 7-й бригады тактической авиации им.Петра Франка Воздушных сил ВСУ выполнили в Хмельницкой области вылеты днем и ночью с целью восстановления и поддержания навыков пилотирования в зоне и по маршрутам, а также впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе, сообщает Генштаб ВСУ.

"Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки - УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии "НАРП". Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет", - говорится в опубликованном на странице Генштаба в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с "сушкой", пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа - заместителем командующего Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования "Запад" полковником Сергеем Близнюком.

"В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР", - подчеркнули в Генштабе.

В информации отмечается, что на базе бригады тактической авиации в Хмельницкой области продолжаются исследовательские испытания отремонтированных на ГП "Николаевский авиационный ремонтный завод "НАРП" унифицированных подвесных агрегатов заправки "УПАЗ", а дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, который позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации, в частности Су-24М (МГ).

"Стоит добавить, что в рамках учений "Чистое небо – 2018" пилоты НАТО совместно с украинскими военными летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C в украинском небе", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, пилоты Воздушных сил ВС Украины, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задачи по воздушной дозаправке в небе Калифорнии.

"На пути к стандартам ведущих стран НАТО данный элемент боевой подготовки необходим для достижения совместимости украинских пилотов с ВВС стран-партнеров. Вероятно, что вопрос дозаправки в воздухе будет отрабатываться на разных типах самолетов во время очередных многонациональных военных учений "Чистое небо" в Украине", - добавили в Генеральном штабе украинской армии.