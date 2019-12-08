Трагедия в одесском колледже: названо имя еще одного погибшего

Новости Украины:Спасатели опознали еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже.

В Одессе опознали одного из погибших, обнаруженных спасателями ГСЧС в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.

Об этом написала в Facebook его мама Елена.

Ранее Елена Трофимчук сообщала, что сын набрал ее в 10 час. 19 мин. 4 декабря. Он задыхался и рассказал о пожаре. Через четыре минуты Кирилл набрал маму снова и сказал, что любит ее. Еще через пять минут телефон уже был вне зоны доступа.

Ранее в семье умер старший брат Кирилла - Илья. Его не стало в том же возрасте, в котором погиб Кирилл.

Стоит отметить, что официального сообщения полиции относительно опознания двух тел, обнаруженных 7 декабря в завалах здания колледжа, пока нет.

В пресс-службе ГСЧС в воскресенье сообщили, что по состоянию на 7 часов 8 декабря продолжаются мероприятия относительно ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Всего результате пожара погибли 8 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. в 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек", - говорится в сообщении.

Накануне вечером в больнице скончался спасатель, который тушил пожар в одесском институте. Всего в медучреждениях остается 9 пострадавших.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Всего с начала разборки завала вывезено 752 куб.м строительных конструкций.