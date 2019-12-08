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Количество погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

Количество погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: od.dsns.gov.ua

Новости Украины:Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на пожаре в Одесском колледже.

По состоянию на 9.00 воскресенья, 8 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до десяти, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Всего результате пожара погибли 10 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек", - говорится в сводке, публикуемой на сайте ГСЧС.

Согласно информации, в настоящее время в больницах остается 9 из 30 пострадавших во время ЧП.

Трагедия в одесском колледже: названо имя еще одного погибшего

Вместе с тем, в утренней сводке отсутствует информация о количестве людей, судьба которых до сих пор неизвестна. Ранее же со ссылкой на Национальную полицию сообщалось о 10 пропавших без вести.

"Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Одесса, Пожар, Спасатели, ГСЧС.
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