"Заря" - "Динамо": в столичном метро предупредили об изменениях в режиме работы

Новости Украины:Столичное метро изменит режим работы из-за футбольного матча.

В Киеве в воскресенье возможны ограничения на вход пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"В воскресенье, 8 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо"(Киев) и "Заря"(Луганск), ВОЗМОЖНЫ некоторые изменения в работе столичного метрополитена ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в пресс-службе.