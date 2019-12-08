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"Заря" - "Динамо": в столичном метро предупредили об изменениях в режиме работы

"Заря" - "Динамо": в столичном метро предупредили об изменениях в режиме работы
13:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Столичное метро изменит режим работы из-за футбольного матча.

В Киеве в воскресенье возможны ограничения на вход пассажиров станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" в связи с футбольным матчем между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск).

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"В воскресенье, 8 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо"(Киев) и "Заря"(Луганск), ВОЗМОЖНЫ некоторые изменения в работе столичного метрополитена ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (НЕ ЗАКРЫТИЕ) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в пресс-службе.

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Киев, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Метро.
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