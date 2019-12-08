Противник на Донбассе трижды бил по украинских позициях

Новости Украины:Оккупанты трижды нарушили "тишину", потерь нет среди украинских военных нет.

По состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли позиции украинских войск на Донецком направлении. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает в ежедневной сводке Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли позиции украинских войск на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Почти сразу после полуночи из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в течение часа оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил вблизи н.п. Марьинка. С аналогичного оружия противник обстрелял наши позиции возле Широкино.

Около 9:00 по направлению н.п. Сосновское, оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам Объединенных сил возле Павлополя.

С начала суток боевых потерь среди украинских военных нет, отметили в Минобороны.