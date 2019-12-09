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"Тишина" на Донбассе: оккупанты семь раз открывали огонь

"Тишина" на Донбассе: оккупанты семь раз открывали огонь
07:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье, без потерь.

 В воскресенье, 8 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела, еще 3 обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Противник на Донбассе трижды бил по украинских позициях

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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