Дивизион надводных сил ВМС будет базироваться в Мариуполе

Новости Украины:Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Его пунктами базирования станут порты Бердянска и Мариуполя. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

До формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон".

В настоящее время в состав дивизиона входят:

поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500);

морской буксир "Корец" (A830);

малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";

малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".

Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

Напомним, пленные украинские моряки в ноябре 2018 года стал жертвами атаки пограничников и ФСБ России вблизи Керченского пролива. Тогда пограничный корабль протаранил буксир украинских военных. После россияне еще и обстреляли обстреляли украинские суда, ранив 3-х моряков. В итоге Кремль захватил 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также взял в плен 24 моряков.