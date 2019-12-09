Дивизион надводных сил ВМС будет базироваться в Мариуполе

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Его пунктами базирования станут порты Бердянска и Мариуполя. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
До формирования дивизиона имеющиеся надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон".
В настоящее время в состав дивизиона входят:
поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500);
морской буксир "Корец" (A830);
малый бронированный артиллерийский катер "Лубны";
малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".
Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.
Напомним, пленные украинские моряки в ноябре 2018 года стал жертвами атаки пограничников и ФСБ России вблизи Керченского пролива. Тогда пограничный корабль протаранил буксир украинских военных. После россияне еще и обстреляли обстреляли украинские суда, ранив 3-х моряков. В итоге Кремль захватил 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", а также взял в плен 24 моряков.