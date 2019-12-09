Под Киевом автомобиль наехал на детей, которые переходили дорогу

Новости Украины:В Бориспольском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.

В понедельник возле села Старое Бориспольского района Киевской области легковой автомобиль совершил наезд на двух малолетних детей, после чего врезался в бетонную опору, вследствие чего тяжелые травмы получили оба ребенка, а также пострадала женщина-пассажир автомобиля.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ" совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После чего автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В областном главке полиции проинформировали, что в результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

"Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора", - добавили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.