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Под Киевом автомобиль наехал на детей, которые переходили дорогу

Под Киевом автомобиль наехал на детей, которые переходили дорогу
10:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:В Бориспольском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.

В понедельник возле села Старое Бориспольского района Киевской области легковой автомобиль совершил наезд на двух малолетних детей, после чего врезался в бетонную опору, вследствие чего тяжелые травмы получили оба ребенка, а также пострадала женщина-пассажир автомобиля.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ДЭУ" совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После чего автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой", - сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В областном главке полиции проинформировали, что в результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

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"Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора", - добавили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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